На Днепропетровщине задержали грузовик с арсеналом боеприпасов (фото)

16:41, 05 октября 2017
Происшествия
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Для выяснения всех обстоятельств дела на место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.

В кузове обнаружили ящики с большим количеством патронов и гранатами / фото dp.npu.gov.ua

На стационарном посту в с. Николаевка Петропавловского района Днепропетровской области сегодня, 5 октября, работники сектора реагирования патрульной полиции Павлоградского отдела полиции и сотрудники СБУ остановили автомобиль «КамАЗ», в котором обнаружили арсенал боеприпасов.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, во время осмотра транспортного средства в кузове правоохранители обнаружили ящики с большим количеством патронов и гранатами с запалами. Никаких документов на опасный груз водитель полицейским не предоставил.

Для выяснения всех обстоятельств дела на место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.

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Теги: #незаконное оружие в Украине#полиция Днепропетровщины