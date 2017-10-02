В квартире на столичной Оболони обнаружили арсенал оружия (фото)

В Киеве в одной из квартир на Оболонском проспекте обнаружили арсенал оружия и боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Сотрудникам сектора уголовного розыска поступила оперативная информация о том, что в одной из квартир на Оболонском проспекте может храниться оружие. Оперативные работники и следователи, по согласованию с прокуратурой и после получения соответствующего постановления суда, провели обыск в квартире 48-летнего мужчины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что во время обыска полицейские обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1 и запал, винтовку, 7 пистолетов и 21 патрон. Кроме этого, правоохранители обнаружили пулеметную ленту, снаряженную крупнокалиберными патронами, и две оптических прицела. Также правоохранители изъяли три штык-ножа и комплектующие детали для изготовления огнестрельного оружия.

"48-летний владелец квартиры пояснил, что опасные предметы он купил, но где и с какой целью хранил, рассказывать отказался. По словам киевлянина, ранее он имел проблемы с законом за совершение тяжкого преступления", - рассказали в полиции.

"По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы", - сообщил начальник Оболонского управления полиции Андрей Окушко.

В рамках уголовного производства назначены соответствующие экспертизы. Меру наказания для правонарушителя изберет суд.