В центре Киева под офисом партии "5.10" окончательно разгромили корову Балашова (фоторепортаж)

В центре Киева под офисом партии "5.10" Геннадия Балашова окончательно разгромили скульптуру коровы. Как сообщал УНИАН, нападавшие утроили погром на летней площадке и применили слезоточивый газ против полиции.

У одного из нападавших забрали топор, которым, вероятно, и уничтожали партийное имущество. На перекрестке улиц Шелковичная и Институтская, находятся усиленные силы правоохранителей, которые не дают неизвестным разгромить офис "5.10".

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