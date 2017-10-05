В центре Киева под офисом партии "5.10" окончательно разгромили корову Балашова (фоторепортаж)
14:33, 05 октября 2017Происшествия
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Кроме того, нападавшие устроили погром на летней площадке и применили слезоточивый газ.
В центре Киева под офисом партии "5.10" Геннадия Балашова окончательно разгромили скульптуру коровы. Как сообщал УНИАН, нападавшие утроили погром на летней площадке и применили слезоточивый газ против полиции.
У одного из нападавших забрали топор, которым, вероятно, и уничтожали партийное имущество. На перекрестке улиц Шелковичная и Институтская, находятся усиленные силы правоохранителей, которые не дают неизвестным разгромить офис "5.10".
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