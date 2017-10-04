В Киеве активисты разгромили АЗС и вступили в столкновения с полицией (фото, видео)

Около трех сотен жителей киевского микрокрайона Позняки и активистов в среду вечером устроили митинг с требованием сноса автозаправочной станции на ул. Ревуцкого, как сообщает LB.ua.

К протестующим прибыл начальник Дарницкого районного отдела полиции Сергей Чернышов. Активисты забросали его яйцами. Они также надели ему на шею покрышку, забросали петардами и заблокировали его движение.

После этого начались столкновения с полицией. Протестующие снесли АЗС.

Активисты взяли в кольцо сотрудников полиции. Те вызвали подкрепление. Люди готовят булыжники, чтобы защитится от тактической группы полиции, сообщает корреспондент с места событий. Полиция перекрыла дорогу автомобилями.

Сообщается, что в результате столкновений серьезно пострадал как минимум один протестующий. Его погрузили в машину "скорой помощи".

Прибывшая на место происшествия тактическая группа полиции применила силу к протестующим. полицейские в шлемах и балаклавах, при них нет жетонов. Сообщается о трех пострадавших. Один из них - депутат Киевсовета Алексей Новиков. Парамедики оказывают ему помощь.

Полиция применила против протестующих газ.

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Полицейские начали штурмовать протестующих. В ответ те забросали силовиков камнями. Одному из полицейских разбили голову. Сообщается о трех пострадавших полицейских.

Вместе с тем среди пострадавших протестующих - несовершеннолетний. Подросток, предположительно активист политической партии "Национальный корпус", получил травму ноги. Его увезла машина "скорой помощи".

После активного противостояния с полицией на территории АЗС активисты перекрыли проезжую часть улицы. Протестующие соорудили заграждение из автомобильных шин и частей поломанного забора. Заблокировано движение автотранспорта в сторону ул. Ахматовой.

По состоянию на 21:37 полиция оттеснила протестующих с территории заправки. Есть информация, что там работает следственная группа.