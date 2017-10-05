В Киеве прошли стычки под офисом партии "5.10": молодчики обезглавили корову и применили слезоточивый газ (фото, видео)

Около 30 молодых людей разрушили летнюю площадку под столичным офисом партии "5.10" Геннадия Балашова. Об этом сообщает "Украинская правда".

Парни разгромили скульптуры, сорвали все флаги. В частности, один из мужчин разломал топором разукрашенную корову с надписью "5.10".

Самого Балашова на месте событий нет. На месте происшествия присутствовали полицейские. Цель погрома пока не известна, молодчики не комментировали свои действия.

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Как передает ТСН, неизвестные применили газовые баллончики против полиции. Пока известно, что на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская, находятся усиленные силы правоохранителей, которые пытаются помешать неизвестным разгромить офис "5.10".

Уничтожена площадка перед помещением партии, а также частично партийная символика.

У одного из нападавших забрали топор, которым, вероятно, и уничтожали партийное имущество.

Ранее, в Киеве активисты разгромили АЗС и вступили в стычки с полицией.