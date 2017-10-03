В Одесской области суд арестовал подозреваемого в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней

В Одесской области суд арестовал мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней девушки. Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в понедельник, 2 октября, по ходатайству местной прокуратуры Татарбунарским районным судом злоумышленник арестован без права на залог.

«Вблизи села Дивизия правоохранители обнаружили тело 16-летней девочки с признаками насильственной смерти. В ходе первоочередных следственных действий правоохранители задержали ранее судимого 37-летнего мужчину», - рассказали в прокуратуре.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Татарбунарского отдела полиции. Белгород-Днестровская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в данном производстве, открытом по факту умышленного убийство из корыстных мотивов (п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Как уточнили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в Татарбунарский отдел полиции обратилась жительница села Тузлы о том, что вечером 30 сентября ее 16-летняя дочь уехала в соседнее село на концерт и домой не вернулась.

На поиски ребенка был ориентирован весь личный состав полиции. «К сожалению, чуда не произошло. В течение нескольких часов полицейские нашли тело пропавшей в лесополосе возле села Дивизия», - рассказали в главке.

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Изначально задержанный заявил, что убил девочку с целью присвоения ее мобильного телефона. Также он признается, что изнасиловал ее.

Окончательно обстоятельства происшествия установит следствие. Сейчас назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября в Татарбунарском районе Одесской области была обнаружена мертвой 16-летняя местная жительница. В тот же день был задержан подозреваемый в убийстве - 37-летний житель села Дивизия, у которого был обнаружен мобильный телефон погибшей.