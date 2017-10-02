В РФ озвучили другую версию боя на границе: застрелившие российского пограничника прорывались в Украину

ФСБ подтвердила, что российский пограничник погиб при перестрелке с неизвестными, попытавшимися прорваться в Украину.

Инцидент произошел 30 сентября в поселке Теткино Глушковского района Курской области, граничащем с Сумской областью Украины, передает РИА Новости.

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Отмечается, что двое неизвестных пытались проникнуть на территорию Украины вне пункта пропуска. При проверке документов они оказали вооруженное сопротивление курским пограничникам.

Во время перестрелки один из мужчин подорвал себя, второго удалось задержать. Один из пограничников РФ погиб из-за "несовместимых с жизнью" ранений.

Ранее росСМИ утверждали, что эти "боевики" якобы пересекли границу со стороны Украины и что они якобы возвращались из Сирии через территорию Украины в одну из российских северокавказских республик.

В свою очередь, пограничники опровергли данную информацию, заявив, что кавказские боевики, убившие российского пограничника, двигались в сторону Украины.