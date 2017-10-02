СБУ показала, как выслеживала диверсантов, виновных в серии антигосударственных преступлений (фото, видео)

Служба безопасности Украины показала, как выслеживала диверсантов, виновных в серии антигосударственных преступлений. На сайте СБУ опубликованы фото и видео с места задержания преступников.

Так, правоохранители установили, что жители Черкасс и Одессы взорвали 21 сентября боевую гранату возле могильного комплекса хасидского пророка в Умани во время пребывания паломников. В результате взрыва двое граждан Израиля получили телесные повреждения.

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В рамках открытого уголовного производства, оперативники управления СБУ в Черкасской области получили доказательства причастности диверсантов к взрыву гранаты в Киеве на улице Грушевского во время празднования Дня независимости, а также подрыва взрывчатки вблизи Посольства США в Украине.

Оперативники спецслужбы задержали двух злоумышленников на границе Львовской и Закарпатской областей на Верецком перевале при попытке закладки взрывчатки под памятник «Семь племен венгров». Во время обыска автомобиля задержанных, правоохранители изъяли три боевые гранаты РГД-5 и Ф-1 и другие орудия для совершения преступления.

По информации СБ Украины, полученной во время досудебного следствия, диверсанты действовали по заказу бывших функционеров «Партии регионов». Продолжаются неотложные следственные действия.

Как сообщал УНИАН, глава МВД Арсен Аваков заявил о задержании преступной группировки, жителей Черкасской области, которые планировали взорвать венгерский памятник в Закарпатье.