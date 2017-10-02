Аваков объявил о задержании банды, ехавшей взрывать венгерский памятник в Закарпатье

Глава МВД Арсен Аваков заявил о задержании преступной группировки, жителей Черкасской области, которые планировали взорвать венгерский памятник в Закарпатье. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Они ехали взрывать венгерский памятник на границе с Украиной – исполнять очередной заказ. Задание надо было сделать срочно – в последнее время украино-венгерские отношения натянулись. Теракт против венгерского памятника на Верецком перевале в Закарпатской области должен был подлить масла в огонь",- написал Аваков.

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Преступников задержали возле границы. При задержании у них изъяли специально подготовленное взрывное устройство с присоединённым газовым баллоном для детонации и гранаты РГД-5.

Следствие задокументировало участие этой группировки и в других преступлениях. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНИАН, в Киеве задержали преступную группировку граждан Грузии, которые совершали громкие разбои.