Стало известно, где именно в Хмельницкой области упал военный самолет (карта)

14:00, 29 сентября 2017
Происшествия
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В Красиловском районе Хмельницкой области разбился военный самолет.

Самолет разбился в селе Берегели / Скриншот

Как сообщают местные сайты, катастрофа произошла в селе Берегели Красиловского района. Самолет учебный, в результате падения погибли двое, передает Ye.ua.

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В Минобороны подтвердили информацию. "Сегодня, 29 сентября, около 12.20 во время плановых полетов в Хмельницкой области разбился учебно-тренировочный самолет Л-39 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении МО.

Как сообщил УНИАН информированный источник в Хмельницкой ОГА, на Хмельнитчине сегодня при падении военного самолета погибли двое пилотов.

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Новость в сюжете: Падение военного самолета под Хмельницким
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