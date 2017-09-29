Стало известно, где именно в Хмельницкой области упал военный самолет (карта)

Как сообщают местные сайты, катастрофа произошла в селе Берегели Красиловского района. Самолет учебный, в результате падения погибли двое, передает Ye.ua.

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В Минобороны подтвердили информацию. "Сегодня, 29 сентября, около 12.20 во время плановых полетов в Хмельницкой области разбился учебно-тренировочный самолет Л-39 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении МО.

Как сообщил УНИАН информированный источник в Хмельницкой ОГА, на Хмельнитчине сегодня при падении военного самолета погибли двое пилотов.