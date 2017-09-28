Генштаб: большинство имущества и боеприпасов, которые хранились на арсенале вблизи Калиновки, были спасены

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявляет, что большинство имущества и боеприпасов, которые хранились на военном арсенале вблизи Калиновке Винницкой области, были спасены

Об этом Муженко заявил во время заседания военного кабинета в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, Муженко отметил, что по состоянию на 21:00 27 сентября пожар локализован и остались лишь отдельные очаги задымления.

«Большинство имущества и боеприпасов, которые хранились на базе, были спасены благодаря действиям персонала базы во главе с их командиром - полковником Батюком. Они грамотно организовали процесс. Мужество и героизм этих людей позволили задержать распространение огня (по всей территории – УНИАН) », - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны вблизи г. Калиновка Винницкой области.

Из зоны возможного поражения эвакуировали около 30 тысяч человек. По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, два человека травмированы.

Происшествие на складе боеприпасов правоохранители квалифицировали как диверсию.