Жители Калиновки могут вернуться домой, движение будет открыто - СНБО

Жители Калиновки, которые были эвакуированы после начала взрывов на складе боеприпасов в Винницкой области, уже сегодня смогут вернуться домой. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Михаил Коваль, сообщает "Громадське".

"Решили, что людей будут возвращать. Сегодня движение будет открыто и люди смогут вернуться домой", – говорится в сообщении.

В Винницкой области установлено полсотни блокпостов, территории патрулируют сотни полицейских.

Читайте такжеВзрывы боеприпасов под Винницей: журналисты показали полностью разрушенный дом в Павловке (видео)

В течение дня сотрудники МЧС исследовали все улицы в Калиновке, все боеприпасы были собраны.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минообороны заявили, что на военном складе под Калиновкой больше не фиксируются взрывы.