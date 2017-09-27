Огненный "гриб" на сотню метров: обнародовано видео мощного взрыва в Калиновке

В сети появилось свежее видео взрывов на складе боеприпасов в Калиновке. Мощный взрыв зафиксировали журналисты Reuters, передает "Крым.Реалии".

Читайте такжеСнаряды во дворах и разрушенные дома: фото последствий взрывов на складе в Калиновке

В среду утром интенсивность взрывов на складах в Калиновке значительно снизилась, сообщили в Генштабе ВСУ. На месте продолжается ликвидация очагов пожара. Саперы приступили к расчистке территории складов и вокруг них.

Как взрываются склады боеприпасов под Винницей (видео Reuters) pic.twitter.com/DaTNWLwVrV — Крым. Реалии (@krymrealii) September 27, 2017

Как сообщал УНИАН, 26 сентября около 22:00 на открытой площадке хранения боеприпасов одной из воинских частей вблизи г. Калиновка Винницкой области произошли неконтролируемые взрывы снарядов калибра 122 мм и 125 мм. По состоянию на 6:00 утра среды, 27 сентября, спасатели эвакуировали более 30 тысяч человек.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, два человека травмированы. Информацию о событии внесено в Единый реестр досудебных расследований по ст. 113 Уголовного кодекса (диверсия).