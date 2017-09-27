У Порошенко заявили, что диверсия на складе возле Калиновки могла быть устроена с помощью беспилотника

Диверсия на складе боеприпасов возле Калиновки Винницкой области могла быть устроена с использованием беспилотного летательного аппарата.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков.

«Боец с одного из постов успел доложить о странном звуке. Через несколько секунд начались разрывы на открытой площадке. Периметр охранялся надежно, так что да – похоже на беспилотник. И да, СБУ пыталась перехватить. Неофициально говорят, что кого-то даже задержали накануне. Но кто-то прорвался», - заявил он.

Читайте такжеВ Генштабе отрицают наличие химоружия на складах боеприпасов в Калиновке

Как сообщал УНИАН, 26 сентября около 22:00 на открытой площадке хранения боеприпасов одной из воинских частей вблизи г. Калиновка Винницкой области произошли неконтролируемые взрывы снарядов калибра 122 мм и 125 мм. По состоянию на 6:00 утра среды, 27 сентября, спасатели эвакуировали более 30 000 человек.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, двое людей травмированы.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 113 Уголовного кодекса (диверсия).