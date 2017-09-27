В Калиновке саперы начали расчистку территорий, интенсивность взрывов уменьшилась

В Калиновке Винницкой области значительно снизилась интенсивность взрывов на складах. Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что продолжается ликвидация очагов пожара. Саперы приступили к расчистке территории складов и вокруг них.

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«Уже в ближайшее время группы саперов начнут проверку населенных пунктов, из которых проводилось отселение жильцов, на наличие взрывоопасных предметов. Решение о возвращении граждан в их дома будет принято немедленно после завершения проверки», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, пожар на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области началась около 22:00 26 сентября. По тревоге были подняты все силы службы, в том числе, и руководство. В правительстве не исключают, что причиной пожара в Калиновке могли быть внешние факторы.