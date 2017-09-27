Причиной пожара в Калиновке могли быть внешние факторы - Гройсман

04:43, 27 сентября 2017
Происшествия
14 0

Сейчас мобилизованы все службы, ситуация контролируемая, принимаются меры по тушению пожара.

фото УНИАН

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, что сейчас отрабатываются различные версии причин пожара в Калиновке, но, вероятно, речь идет о внешних факторах. Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале.

Читайте такжеСаакашвили о взрывах в Калиновке: очень циничный подарок от Путина на день рождения Порошенко

"Впрочем, это будут комментировать компетентные органы. Сейчас главное - позаботиться о безопасности людей и максимально быстро преодолеть последствия события", - уточнил он.

По словам главы Кабмина, сейчас мобилизованы все службы, ситуация контролируемая, принимаются меры по тушению пожара, мобилизована техника и личный состав. 

"Сейчас все делают все возможное. Каждое подразделение выполняет свои функции - ГосЧС, Нацполиция, Минобороны", - заверил Гройсман. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке
Теги: #взрывы на складе боеприпасов в Калиновке Винницкая область