Причиной пожара в Калиновке могли быть внешние факторы - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, что сейчас отрабатываются различные версии причин пожара в Калиновке, но, вероятно, речь идет о внешних факторах. Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале.

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"Впрочем, это будут комментировать компетентные органы. Сейчас главное - позаботиться о безопасности людей и максимально быстро преодолеть последствия события", - уточнил он.

По словам главы Кабмина, сейчас мобилизованы все службы, ситуация контролируемая, принимаются меры по тушению пожара, мобилизована техника и личный состав.

"Сейчас все делают все возможное. Каждое подразделение выполняет свои функции - ГосЧС, Нацполиция, Минобороны", - заверил Гройсман.