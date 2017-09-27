В Генштабе не исключают возможность диверсии на складах боеприпасов в Калиновке

В Генеральном штабе не исключают возможность диверсии как причины возникновения пожара на складах в Калиновке. Об этом сообщил "112 Украина" руководитель управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Богдан Сеник.

Отвечая на вопрос о том, что пожар стал результатом диверсии, он ответил: " Не исключено и данная информация, которая была озвучена журналистами. Различные версии рассматриваются, в таких случаях не следует отвергать ни одну из них".

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Сам склад, по словам руководителя управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ, был закрытым, режимным объектом, поэтому посторонние люди не могли туда зайти "просто так".

Сейчас, по словам Сеника, версии рассматриваются различные, однако настоящая причина пожара будет названа в результате работы специалистов правоохранительных органов и экспертов, которые сейчас работают на складе.

Возгорание на отдельных площадках складов ВСУ началось около 22.00. Сразу начали приниматься меры по локализации и тушению пожара.

"На месте начали сразу работать два пожарных танка, пожарные расчеты военной части и соответствующие расчеты ДСНС. На место происшествия отправилась оперативная группа Генерального штаба и МО. С 22.30 началась эвакуация тех населенных пунктов, которые находятся вблизи эпицентра ЧП. Созданы штабы и в воздушных силах и в других структурах, штаб ликвидации", - уточнил руководитель пресс-службы Генштаба.