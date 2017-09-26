Названа основная версия убийства главы "Киевоблэнерго"
Рассматриваются версии и о служебной деятельности, и о возможных долговых обязательствах.
Основной версией нападения на руководителя "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного правоохранители рассматривают ограбление с целью наживы.
Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович, передает "Украинская правда".
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"Основная версия - нападение с целью наживы. Другие версии также рассматриваем: и служебная деятельность, возможность долговых каких-то обязательств... Возможно, с кем-то он не дружил, и кто-то ворам подсказал, к кому пойти", - сообщил Жукович.
Как сообщал УНИАН, в селе Белогородка Киево-Святошинского района вчера неизвестные напали на дом главы правления "Киевоблэнерго", избили хозяина и его жену, в результате чего от полученных травм мужчина скончался.