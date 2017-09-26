В Киеве во время пожара в недостроенном детсаду прогремел взрыв (фото)

В Киеве во вторник вечером вспыхнул пожар в недостроенном детском саду. Во время пожара также прогремел взрыв, сообщает dtp.kiev.ua.

"ЧП в Киеве, сейчас. Улица Клавдиевская, 36. Горит недостроенный детский сад. Во время пожара произошел взрыв", - говорится в сообщении.

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В результате пожара сгорела значительная часть ограждения, к тому же, по словам очевидцев, рядом с местом происшествия припаркованные авто.

Сейчас на месте происшествия уже дежурят медики скорой помощи, информации о пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве мужчина избил свою жену и угрожал устроить взрыв в кафе.