В Киеве во время пожара в недостроенном детсаду прогремел взрыв (фото)
18:20, 26 сентября 2017Происшествия
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На месте происшествия дежурят медики скорой помощи, информации о пострадавших нет.
В результате пожара сгорела значительная часть ограждения / dtp.kiev.ua
В Киеве во вторник вечером вспыхнул пожар в недостроенном детском саду. Во время пожара также прогремел взрыв, сообщает dtp.kiev.ua.
Пожар в Киеве / dtp.kiev.ua
"ЧП в Киеве, сейчас. Улица Клавдиевская, 36. Горит недостроенный детский сад. Во время пожара произошел взрыв", - говорится в сообщении.
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В результате пожара сгорела значительная часть ограждения, к тому же, по словам очевидцев, рядом с местом происшествия припаркованные авто.
Пожар в Киеве / dtp.kiev.ua
Сейчас на месте происшествия уже дежурят медики скорой помощи, информации о пострадавших нет.
Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве мужчина избил свою жену и угрожал устроить взрыв в кафе.
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