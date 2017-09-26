В Киеве мужчина избил свою жену и угрожал устроить взрыв в кафе

В Соломенском районе мужчина избил жену и угрожал устроить взрыв в кафе, правоохранители задержали хулигана. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Как рассказали в полиции, мужчина поссорился с женой и начал ее избивать, после чего она выбежала на улицу. По словам очевидцев, которые попытались успокоить нападающего, мужчина был в неадекватном состоянии. На улице он еще несколько раз ударил жену, а потом забежал в кафе, размахивая ножом и угрожая бросить гранату.

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Полиция задержала злоумышленника, при обыске в его квартире изъяли предметы, похожие на корпус гранаты РГД-5, бумажный сверток с порохом весом 600 граммов, ружье и 28 патронов. Все предметы отправлены на экспертизу. Задержанный был ранее судим за кражи. Полиция открыло дело за хулиганство и незаконное обращение с оружием.

Как сообщал УНИАН, на Киевщине сын убил собственную мать и прожил с ее телом почти неделю.