В Киеве возле "Лесной" произошло массовое ДТП: разбиты 6 авто, пешеход в реанимации (фото, видео)

В Киеве на Броварском проспекте, возле станции метро «Лесная» в направлении центра, произошло ДТП, в результате которого столкнулись 6 автомобилей, один человек пострадал.

Об этом dtp.kiev.ua сообщает в Facebook.

«Предварительно, водитель автомобиля КамАЗ спровоцировал ДТП, в котором столкнулись пять автомобилей и был поврежден кофейный МАФ. Есть пострадавшие. На месте работают три скорых помощи и патрульная полиция», - сказано в сообщении.

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Позже появился пост о том, что в результате ДТП разбиты 6 автомобилей.

Парень-пешеход госпитализирован в реанимацию.