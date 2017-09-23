Судья Кировского райсуда Днепра Подберезный арестован с правом внесения залога в 5 млн грн

В субботу, 23 сентября, Печерский райсуд г.Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн для судьи Кировского районного суда г. Днепра Геннадия Подберезного, подозреваемого во взяточничестве.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, судебное разбирательство данного дела продолжается.

Напомним, что именно Подберезный был одним из двух судей, которых вчера, 21 сентября, сотрудники СБУ и Генпрокуратуры задержали в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого при передаче первой части взятки в размере 50 тыс. долларов.

В целом судьи, чтобы избежать уголовной ответственности за ранее разоблаченному факту получения взятки, который расследует Национальное антикоррупционное бюро, предлагали Холодницкому взятку в 300 тыс. долл.