В Греции в результате падения частного самолета погибли два украинца, обломки обнаружили в ущелье - СМИ
10:10, 23 сентября 2017Происшествия
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Самолет перед крушением осуществлял рейс из Александруполиса в Румынию.
Иллюстрация / amna.gr/macedonia
В Греции при падении частного самолета погибли два гражданина Украины, передает агентство AMNA.
Авиакатастрофа произошла в Восточной Македонии и Фракии.
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Самолет перед крушением осуществлял рейс из Александруполиса в Румынию. Обломки самолета обнаружили спасатели в ущелье.
"Пара украинцев оказалась в ловушке в шахте (аварийного выхода - УНИАН) в ущелье на некотором расстоянии от точки, где было обнаружено одномоторное крыло, и уже предпринимается попытка разблокировать ее с помощью спасательных строк", - говорится в сообщении.
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