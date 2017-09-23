В Греции в результате падения частного самолета погибли два украинца, обломки обнаружили в ущелье - СМИ

10:10, 23 сентября 2017
Происшествия
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Самолет перед крушением осуществлял рейс из Александруполиса в Румынию.

amna.gr/macedonia

В Греции при падении частного самолета погибли два гражданина Украины, передает агентство AMNA.

Авиакатастрофа произошла в Восточной Македонии и Фракии. 

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Самолет перед крушением осуществлял рейс из Александруполиса в Румынию. Обломки самолета обнаружили спасатели в ущелье.

"Пара украинцев оказалась в ловушке в шахте (аварийного выхода - УНИАН) в ущелье на некотором расстоянии от точки, где было обнаружено одномоторное крыло, и уже предпринимается попытка разблокировать ее с помощью спасательных строк", - говорится в сообщении.

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Теги: #Греция самолет украинцы