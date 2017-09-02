Под Москвой на авиашоу разбился самолет: появилось видео с места ЧП

13:29, 02 сентября 2017
Происшествия
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По предварительным данным, в результате крушения погибли два человека.

В подмосковной Балашихе на авиашоу потерпел крушение самолет Ан-2. По предварительной информации погибли два человека - пилоты воздушного судна.

По данным российских СМИ, во время одного из пролетов пилот не справился с управлением и на низкой высоте столкнулся с землей. После падения самолет разрушился на части и загорелся.

Никто из зрителей авиашоу не пострадал, на место ЧП прибыли оперативные службы.

Показательные полеты авиации проводились в пригороде Москвы в связи с юбилеем выпуска первого самолета Ан-2.

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Теги: #балашихе разбился самолет