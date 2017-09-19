Причиной пожара в жилом доме в Херсоне называют короткое замыкание (фото, видео)

Предварительной причиной пожара в Херсоне называют короткое замыкание электропроводки. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

В этом году в квартире, где погибла мать с тремя детьми, был небольшой пожар именно через это. И соседи говорят, таких случаев в последнее время было несколько.

Сначала пожар ликвидировали спасатели, второго раза жители дома сами справились с возгоранием, а вот трагический случай стал уже третьим.

Отец семьи - в реанимации с 90% ожогов тела. В полиции по факту гибели людей в пожаре открыли уголовное производство.

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Пожарные говорят о нарушениях обращения с электроприборами и как следствие - коротком замыкании электропроводки.

В сгоревшем доме жило более трех десятков людей и власть теперь ищет место, где их расселить.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 сентября в жилом доме в Херсоне полностью сгорело 11 квартир. Погибли мать и трое детей.