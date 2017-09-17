В Одесской области пьяный водитель на BMW въехал в пассажирский автобус (фото)

В Одесской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса пострадали 7 человек.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, 16 сентября около 21:30 в полицию поступило сообщение о том, что на Овидиопольской дороге, между селами Прилиманское и Новая Долина, произошло ДТП с участием рейсового микроавтобуса.

Выездом на место следственно-оперативная группа установила, что в направлении Одессы из города Овидиополь по маршруту № 38 двигался микроавтобус Van Hool, которым управлял 61-летний водитель.

«Внезапно ему навстречу выехал легковой автомобиль BMW, в результате чего между ними произошло столкновение. По предварительным данным, 28-летний водитель BMW пребывал в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в отделе.

В результате происшествия 7 пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения и с места события были доставлены в медицинские учреждения.

По данному факту начато уголовное производстве по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.