На Львовщине водитель автобуса столкнулся со "скорой", пострадали два человека

В городе Пустомыты Львовской области во время дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и автомобиля «скорой помощи» пострадали водитель и фельдшер медицинской бригады.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции области, авария произошла в райцентре 16 сентября в 13.00 на ул. Шевченко. 44-летний водитель автобуса автодорожной службы не справился с управлением и совершил столкновение со специализированным автомобилем медицинской помощи, который возвращался с вызова в Пустомытовскую районную больницу.

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В результате столкновения получили травмы разной степени тяжести 51-летний водитель и 30-летняя женщина-фельдшер бригады скорой помощи.

По информации медиков, у водителя автобуса, после освидетельствования, было установлено состояние алкогольного опьянения 2,0 промилле. Во время ДТП он не пострадал.

Оба транспортных средства получили значительные повреждения.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.