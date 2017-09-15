"По-голливудски" спасшийся из горящего авто водитель умер в больнице (фото)

Водитель, который 4 сентября попал в аварию в Киеве на улице Саперно-Слободской и выбирался из своей горящей машины, умер в больнице. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель dtp.kiev.ua Влад Антонов.

"Чуда не произошло. Парень Агамурад, 23 года, который нашел в себе силы выбраться из пекла 4 сентября на Саперно-Слободской, скончался в больнице от внутреннего кровоизлияния", - говорится в его сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве 4 августа на улице Саперно-Слободской произошло ДТП, в результате которого автомобиль Opel вылетел с дороги, врезлся в столб и загорелся.

Однако водитель автомобиля сумел самостоятельно покинуть пылающее транспортное средство через заднее стекло. Уже на улице его подхватили очевидцы происшествия и оказали первую помощь, пока не приехала скорая помощь.