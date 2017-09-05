Как в Голливуде: появились фото спасения парня из горящего авто в Киеве

11:30, 05 сентября 2017
Происшествия
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Водитель сумел самостоятельно выбраться из автомобиля после того, как его автомобиль врезался в столб и загорелся.

В Киеве 4 августа на улице Саперно-Слободской произошло ДТП, в результате которого автомобиль Opel вылетел с дороги, врезлся в столб и загорелся.

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Однако, водитель автомобиля сумел самостоятельно покинуть пылающее транспортное средство через заднее стекло. Уже на улице его подхватили очевидцы происшествия и оказали первую помощь, пока не приехала скорая помощь.

Напомним, что по предварительной информации, Opel не пропустил Toyota, и после касательного удара он вылетел в столб водительской стороной и загорелся.

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Теги: #ДТП в Киеве#ДТП на Саперно-Слободской#горящий автомобиль