Как в Голливуде: появились фото спасения парня из горящего авто в Киеве

В Киеве 4 августа на улице Саперно-Слободской произошло ДТП, в результате которого автомобиль Opel вылетел с дороги, врезлся в столб и загорелся.

Читайте такжеВ Киеве в ДТП погиб сотрудник Управления госохраны: полиция рассказала подробности (фото)

Однако, водитель автомобиля сумел самостоятельно покинуть пылающее транспортное средство через заднее стекло. Уже на улице его подхватили очевидцы происшествия и оказали первую помощь, пока не приехала скорая помощь.

Напомним, что по предварительной информации, Opel не пропустил Toyota, и после касательного удара он вылетел в столб водительской стороной и загорелся.