Как в Голливуде: появились фото спасения парня из горящего авто в Киеве
11:30, 05 сентября 2017Происшествия
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Водитель сумел самостоятельно выбраться из автомобиля после того, как его автомобиль врезался в столб и загорелся.
В Киеве 4 августа на улице Саперно-Слободской произошло ДТП, в результате которого автомобиль Opel вылетел с дороги, врезлся в столб и загорелся.
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Однако, водитель автомобиля сумел самостоятельно покинуть пылающее транспортное средство через заднее стекло. Уже на улице его подхватили очевидцы происшествия и оказали первую помощь, пока не приехала скорая помощь.
Напомним, что по предварительной информации, Opel не пропустил Toyota, и после касательного удара он вылетел в столб водительской стороной и загорелся.
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