Махаури жил с пострадавшей в результате взрыва на Бессарабке моделью - журналист

В последнее время погибший в результате взрыва авто на Бессарабке Тимур Махаури проживал в селе Процев Бориспольского района Киевской области вместе с женщиной, которая была с ним в момент взрыва. Об этом пишет журналист Юрий Бутусов, главный редактор "Цензор.НЕТ".

"Это - известная фотомодель Наталья Алексеевна Кошель (Целовальникова), 1987 года рождения... Она получила тяжелые ранения в результате взрыва и пожара. Наталья могла также погибнуть на месте, но благодаря быстрым действиям простых киевлян, которые бросились на помощь, и квалифицированным действиям врачей, доставлена в больницу, она по-прежнему в тяжелом состоянии, давать показания не может", - рассказал он.

Читайте такжеВрачи рассказали о состоянии модели, пострадавшей в результате взрыва на Бессарабке

Кроме того, в машине находилась восьмилетняя девочка, дочка Кошель, она почти не пострадала – взрыв был направленным для поражения, прежде всего, водителя.

"Девочка сейчас с отцом. Отец – уроженец Донецка, проживает в Киеве, предприниматель. Наталья и отец ее ребенка С. – в разводе, идет судебный спор относительно опеки", - отметил Бутусов.

Пока девочка находится с отцом но регулярно встречается с мамой. В последнее время за девочкой Наталья приезжала на встречи с мужем вместе с Махаури и на его машине. Она, по словам журналиста, называла его "Али" и представляла как своего парня.

Ранее СМИ сообщали, что женщина, которая пострадала от взрыва на Бессарабке, является всемирно известной моделью, которая была лицом Dior.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября в Киеве возле Бессарабского рынка произошел взрыв легкового автомобиля, в результате которого погиб один человек.

В полиции Киева сообщили, что женщине, которая пострадала в результате взрыва, оторвало ногу. Правоохранители расследуют инцидент по статье "умышленное убийство".