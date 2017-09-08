Лицо "Dior": пострадавшая от взрыва авто в Киеве является всемирно известной моделью – СМИ

Женщина, пострадавшая от взрыва на Бессарабке, является всемирно известной моделью, которая была лицом «Dior».

Об этом в эфире телеканала "Украина" сообщила женщина, которая находится под больницей, она приехала узнать о состоянии потерпевшей и согласилась предоставить комментарий журналистам.

«Ее зовут Наталья. Это всемирно известная модель. Она была лицом «Dior». Я не знаю, на какой она сейчас фамилии. Не буду комментировать», - сказала она журналистам.

На уточняющий вопрос, знает ли она имя ребенка, женщина ответила: «Шесть лет мальчику. Кажется, зовут Антон».

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Она также сообщила, что сейчас женщина, получившая травмы во время взрыва автомобиля, находится в операционной.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 сентября, в Киеве возле Бессарабского рынка (ул. Большая Васильковская) произошел взрыв легкового автомобиля.

В результате взрыва погиб один человек.

«Сейчас подтверждена гибель одного человека. Женщина ранена. С ребенком все в порядке, насколько мне сообщили», - сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Позже в полиции Киева сообщили, что женщине, пострадавшей в результате взрыва, оторвало ногу.

Полиция расследует инцидент по статье "умышленное убийство".

В свою очередь, директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко сообщил, что погибший в результате взрыва Тимур Махаури был гражданином Грузии и связан с криминальными чеченскими кругами.