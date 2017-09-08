Полиция о взрыве авто в центре Киева: мужчина погиб, женщине оторвало ногу
Мужчина погиб в результате взрыва, ребенок сейчас находится в удовлетворительном состоянии.
В результате взрыва в центре Киева мужчина получил смертельные ранения. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.
"В результате мужчина получил смертельные ранения, женщине оторвало ногу, а ребенок находится в удовлетворительном состоянии", - рассказали правоохранители.
Читайте такжеОпубликованы видео с места взрыва авто на Бессарабке
Отмечается, что информацию о взрыве авто "Тойота Кэмри" на улице Скоропадского правоохранители получили в 18:10.
Сейчас на месте происшествия правоохранители отрабатывают прилегающую территорию, общаются с очевидцами и свидетелями.
Как сообщал УНИАН, возле Бессарабской площади в Киеве взорвался автомобиль.
По информации СМИ, в результате взрыва авто погиб боец чеченского батальона, который воевал в зоне АТО.