Полиция о взрыве авто в центре Киева: мужчина погиб, женщине оторвало ногу

В результате взрыва в центре Киева мужчина получил смертельные ранения. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"В результате мужчина получил смертельные ранения, женщине оторвало ногу, а ребенок находится в удовлетворительном состоянии", - рассказали правоохранители.

Читайте такжеОпубликованы видео с места взрыва авто на Бессарабке

Отмечается, что информацию о взрыве авто "Тойота Кэмри" на улице Скоропадского правоохранители получили в 18:10.

Сейчас на месте происшествия правоохранители отрабатывают прилегающую территорию, общаются с очевидцами и свидетелями.

Как сообщал УНИАН, возле Бессарабской площади в Киеве взорвался автомобиль.

По информации СМИ, в результате взрыва авто погиб боец чеченского батальона, который воевал в зоне АТО.