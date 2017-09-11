Задымление в киевском метро произошло из-за попадания масла на перемычку рельсы

Задымление в Киевском метрополитене произошло из-за попадания масла на перемычку контактной рельсы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

«11 сентября в 18.37 в тоннеле столичного метрополитена между станциями «Контрактовая площадь» и «Тараса Шевченко» из-за попадания масла на перемычку контактной рельсы произошло задымление без последующего горения», - сказано в сообщении.

По данным спасателей, жертв и пострадавших нет.

Поездов в тоннеле на данном участке нет.

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По состоянию на 19.30 движение поездов не было восстановлено, проводятся проветривания тоннелей метрополитена.

На месте происшествия были задействованы 64 человека личного состава и 12 единиц техники ГСЧС.

Ранее советник начальника КП «Киевский метрополитен» Наталья Макогон в комментарии УНИАН не смогла спрогнозировать, когда будет возобновлена работа закрытых из-за задымления станций «синей ветки» метро.

Она уточнила, что не работают на вход-выход станции «Петровка», «Тараса Шевченко», «Контрактовая площадь» и «Почтовая площадь».

Макогон отметила, что поезда курсируют от станции «Героев Днепра» до «Оболони» и от «Майдана Незалежности» до «Теремки».

У закрытых станций метро скопилось много людей.

Как сообщал УНИАН, в час-пик в киевском метро из-за возгорания проводки закрыли движение между "Петровкой" и "Тараса Шевченко". На ст. м. "Контрактовая площадь" прибыли пожарные и скорая помощь.