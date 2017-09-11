Возгорание в киевском метро: на Контрактовую прибыли пожарные и скорая помощь (фото)
19:15, 11 сентября 2017Происшествия
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На «синей ветке» столичного метрополитена обнаружено задымление.
На ст. м. "Контрактовая площадь" приехала машина скорой помощи / УНИАН
На «синей ветке» столичного метрополитена обнаружено задымление. Об этом сообщается на странице КП «Киевский метрополитен» в Facebook.
Работники "скорой помощи" на Контрактовой / УНИАН
Пожарные на ст. м . "Контрактовая площадь" / УНИАН
«Синяя ветка. Движение "Героев Днепра - Майдан Независимости" и "Петровка" - "Теремки". На перегоне "Контрактовая площадь" - "Тараса Шевченко" было обнаружено задымление", - сказано в сообщении.
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При этом не уточняется, продолжают ли курсировать поезда.
Пожарные на ст. м . "Контрактовая площадь" / УНИАН
Сейчас на ст. м. "Контрактовая площадь" прибыли пожарные и скорая помощь.
Пожарные на ст. м . "Контрактовая площадь" / УНИАН
Пожарные на Контрактовой / УНИАН
Пожарные на Контрактовой / УНИАН
Как сообщал УНИАН, в час-пик в киевском метро из-за возгорания проводки закрыли движение между "Петровкой" и "Тараса Шевченко".
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Новость в сюжете: Задымление в киевском метро