Возгорание в киевском метро: на Контрактовую прибыли пожарные и скорая помощь (фото)

19:15, 11 сентября 2017
Происшествия
51

На «синей ветке» столичного метрополитена обнаружено задымление.

На ст. м.

На «синей ветке» столичного метрополитена обнаружено задымление. Об этом сообщается на странице КП «Киевский метрополитен» в Facebook.

Работники
УНИАН

«Синяя ветка. Движение "Героев Днепра - Майдан Независимости" и "Петровка" - "Теремки". На перегоне "Контрактовая площадь" - "Тараса Шевченко" было обнаружено задымление", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве на станции метро "Черниговская" мужчина упал на рельсы: спасли без остановки движения поездов

При этом не уточняется, продолжают ли курсировать поезда.

УНИАН

Сейчас на ст. м. "Контрактовая площадь" прибыли пожарные и скорая помощь.

УНИАН
Пожарные на Контрактовой / УНИАН

Как сообщал УНИАН, в час-пик в киевском метро из-за возгорания проводки закрыли движение между "Петровкой" и "Тараса Шевченко".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Задымление в киевском метро
Теги: #задымление в Киевском метро#киевское метро не работает#скорая в метро Киева