В Киеве белый Range Rover насмерть сбил 32-летнюю женщину: полиция разыскивает водителя

Полиция Киева разыскивает водителя белого Range Rover, который на проспекте Соборности сбил насмерть 32-летнюю женщину.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером в Днепровском районе столицы.

«В 22:24 в дежурную часть столичной полиции поступила информация от очевидца о том, что возле остановки «Давыдова» на проспекте Соборности джип сбил женщину», - говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия выявила 32-летнюю киевлянку, которая от полученных травм скончалась.

«Водитель с места ДТП скрылся. В Киеве ввели соответствующий оперативный план для розыска транспортного средства», - подчеркнули в полиции.

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В ходе предварительных следственных действий и общения со свидетелями полицейские установили, что женщина переходила проспект Соборности над подземным пешеходным переходом. Впоследствии правоохранители установили, что участником смертельной ДТП был белый Range Rover с номерным знаком «I 0001 I». Во время проверки баз данных государственных номерных знаков транспортных средств выяснилось, что этот индивидуальный номер закреплен за 12 автомобилями в Украине и других государствах, среди которых отсутствует автомобиль марки Range Rover.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий автомобиль Range Rover с повреждениями правой фары и капота обнаружили на улице Энтузиастов в Днепровском районе столицы. Транспортное средство зарегистрировано на киевлянку, 1976 года рождения.

По данным полиции, сейчас следователи пытаются пообщаться с владелицей, чтобы выяснить, действительно ли автомобиль стал участником ДТП, и кто на тот момент находился за рулем. Кроме того, назначены судебные экспертизы, в частности, трассологическая и автотехническая.