В Киеве произошла драка между водителем и очевидцами ДТП (фото)

Ночью около метро "Левобережная" произошла драка между водителем на BMW, который якобы совершил наезд на пешехода, и очевидцами инцидента. На место происшествия приехала патрульная полиция, передает РБК-Украина.

По словам очевидцев, на пешеходном переходе неподалеку от метро "Левобережная" водитель на белом BMW наехал на пешехода, осуществлявшего переход на зеленый свет.

После того, как автомобиль остановился и водитель вышел к пешеходу, очевидцы решили проучить первого. Произошла драка. По приезду полиции конфликт удалось немного успокоить. При этом водитель получил от толпы очевидцев легкие телесные повреждения.

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Кроме того, позже мужчину из-за агрессивного поведения представители силовиков заковали в наручники. Водитель угрожал очевидцам и полиции телесной расправой. Также он заявлял, что из его машины исчезли деньги, а также его телефоны.

По словам очевидцев, водитель на BMW пытался сделать разворот. Водитель признал, что пребывал в алкогольном опьянении, но отказался проходить тест на трезвость. Но он все равно угрожал полиции расправой и увольнением с занимаемых должностей, поскольку, как он сам заявляет, у него есть связи в руководстве силовых структур.