В Киеве произошла драка между водителем и очевидцами ДТП (фото)
Водитель на белом BMW наехал на пешехода, осуществлявшего переход на зеленый свет.
Ночью около метро "Левобережная" произошла драка между водителем на BMW, который якобы совершил наезд на пешехода, и очевидцами инцидента. На место происшествия приехала патрульная полиция, передает РБК-Украина.
По словам очевидцев, на пешеходном переходе неподалеку от метро "Левобережная" водитель на белом BMW наехал на пешехода, осуществлявшего переход на зеленый свет.
После того, как автомобиль остановился и водитель вышел к пешеходу, очевидцы решили проучить первого. Произошла драка. По приезду полиции конфликт удалось немного успокоить. При этом водитель получил от толпы очевидцев легкие телесные повреждения.
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Кроме того, позже мужчину из-за агрессивного поведения представители силовиков заковали в наручники. Водитель угрожал очевидцам и полиции телесной расправой. Также он заявлял, что из его машины исчезли деньги, а также его телефоны.
По словам очевидцев, водитель на BMW пытался сделать разворот. Водитель признал, что пребывал в алкогольном опьянении, но отказался проходить тест на трезвость. Но он все равно угрожал полиции расправой и увольнением с занимаемых должностей, поскольку, как он сам заявляет, у него есть связи в руководстве силовых структур.