В Днепре задержали подозреваемого в убийстве 19-летней девушки (фото)

Патрульные задержали предполагаемого убийцу 19-летней девушки.

Как говорится в сообщении на странице патрульной полиции Днепра в Facebook, 9 сентября, около 6 часов вечера спецлинии 102 поступил срочный вызов. Женщина сообщила, что по переулку Прессы произошло убийство. Патрульный экипаж незамедлительно прибыл по указанному адресу и обнаружил труп 19-летней женщины с признаками насильственной смерти. Соседи сообщили, что к этому чудовищному преступлению может быть причастен бывший сожитель ее матери.

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Всем патрульным передали ориентировку относительно подозреваемого. Полицейские стали осматривать прилегающую территорию, показывали прохожим фото предполагаемого убийцы чтобы найти его по горячим следам. Один из опрошенных указал на то, что чуть более получаса назад, видел этого мужчину, и указал его примети.

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«На проспекте Свободы патрульные заметили гражданина, который стоял на проезжей части и общался с таксистом. Инспекторы сделали замечание мужчине за нарушение ПДД. Когда тот вернулся к полицейским, они узнали в нем подозреваемого. 36-летнего мужчину сразу задержали с применением наручников и доставили в Новокодацкого отделения полиции, где он будет общаться со следователями», – сообщили в полиции.