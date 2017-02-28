Полиция Днепра пополнится новыми кадрами

По данным пресс-службы патрульной полиции в Днепропетровской области, вчера, 28 февраля, началось обучение новых патрульных, которые будут патрулировать Днепр и Запорожье. Желание учиться изъявили более 130 молодых людей, сообщает 056.ua.

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Обучение будет длиться 4 месяца. По словам представителя полиции, это увеличенная программа.

За данное время ребята выучат необходимые законы Украины, научаться самозащите и обращению с оружием.