Полиция Днепра пополнится новыми кадрами
12:04, 28 февраля 2017Общество
357
В Днепре с первого июля патрулировать улицы выйдут новоиспеченные полицейские.
28 февраля, началось обучение новых патрульных, которые будут патрулировать Днепр и Запорожье / УНИАН
По данным пресс-службы патрульной полиции в Днепропетровской области, вчера, 28 февраля, началось обучение новых патрульных, которые будут патрулировать Днепр и Запорожье. Желание учиться изъявили более 130 молодых людей, сообщает 056.ua.
Читайте такжеУровень доверия украинцев к патрульной полиции упал на 20% - Аваков
Обучение будет длиться 4 месяца. По словам представителя полиции, это увеличенная программа.
За данное время ребята выучат необходимые законы Украины, научаться самозащите и обращению с оружием.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter