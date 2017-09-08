"Какой я "новоросс?": драку с поножовщиной в Киеве устроили АТОшник и переселенцы с Донбасса (видео)

Драку с холодным оружием возле ночного клуба в Киеве устроили переселенцы из оккупированного Донецка и боец Национальной гвардии. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ссора произошла из-за того, что люди якобы хвалили террористов "ЛНР" и "ДНР". Нацгвардеец Александр, который уверяет, что воевал на фронте, и на три дня приехал в столицу, услышал рядом с собой сепаратистов.

"В этом клубе были люди, которые говорили, что воевали за "Новороссию", - говорит нацгвардеец.

Другой участник драки с Донбасса утверждает, что силовик вывел его из развлекательного заведения и стал обвинять, что он – россиянин.

На улице между ними завязалась драка - пятеро на одного. Военный выхватил нож и металлическую телескопическую палку, однако выяснить, кто сильнее, помешали полицейские охраны. Вооруженный мужчина бросился и на них.

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"Наш сотрудник получил ножевое ранение", - рассказал сотрудник полиции охраны Александр Захарченко.

Пострадавший Игорь Гончаренко пока хромает на левую ногу – удар пришелся чуть ниже колено. Повезло мужчине – рана оказалась неглубокой.

"Пытался разнять драку. Почувствовал укол в голень, потом увидел, что идет кровь. Драка была остановлена", - рассказал он.

Даже после приезда оперативной группы участники драки не прекратили конфликт и были в состоянии алкогольного опьянения. Их отправили в райотдел. Боец Нацгвардии за нападение на полицейского административным штрафом не обойдется.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 8 сентября между двумя мужчинами возник конфликт с дракой, которая закончилась ножевым ранением.