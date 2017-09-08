В Киеве произошла драка с поножовщиной между экс-бойцом АТО и сторонником террористов (фото, видео)

В Киеве в ночь на 8 сентября между двумя мужчинами возник конфликт с дракой, которая закончилась ножевым ранением. Инцидент произошел примерно в 4:30 утра на улице Мечниквова, 9, сообщает "Киев Оперативный" в соцсети.

Читайте такжеСтоличная полиция разыскивает троих мужчин, которые стреляли в посетителя кафеОтмечается, что согласно предварительной информации, конфликт возник в одном из общественных заведений. Боец, который около года назад вернулся с АТО, услышал, как неизвестный громко прославлял террористические организации "ДНР" и "ЛНР".

Они вышли на улицу и сначала просто разговаривали, но сторонник террористов позвал друзей, которые начали изо всех сил избивать военного, разбив ему голову. Затем экс-боец АТО достал нож, чтобы защитить себя от 12 нападавших.

В это время на место прибыл наряд Управления полиции охраны в городе Киеве, которых вызвали в заведении. Во время задержания мужчина нанес милиционеру удар ножом в ногу, после чего полицейского госпитализировали.

Все участники драки были в состоянии сильного алкогольного опьянения.