Во Львове маршрутка врезалась в авто, среди пострадавших - ребенок (фото)

Во Львове сегодня, 6 сентября, в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного такси и легкового автомобиля Honda Accord пострадали шесть пассажиров общественного транспорта, среди которых 9-летняя девочка.

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Как сообщила пресс-секретарь Главного управления НП во Львовской области Светлана Добровольская, авария произошла около 14.00 на перекрестке ул. Любинская - Петлюры. Маршрутный автобус, под управлением 37-летнего жителя Львовской области, совершил столкновение с автомобилем Honda Accord, которым управлял 25-летний львовянин.

На момент ДТП в автобусе находились около 20 пассажиров. Шестеро из них, среди которых 9-летняя девочка, были доставлены в больницу. Им оказывают медицинскую помощь.

Обстоятельства ДТП расследуются, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как уточнили в управлении по чрезвычайным ситуациям и гражданской защиты населения Львовского городского совета, всего в ДТП пострадали семь человек. Во время аварии также получил травмы водитель автомобиля Honda Accord, у которого диагностированы ушибы челюсти и грудной клетки, перелом руки. Он госпитализирован в 8 городскую клиническую больницу.