В Киеве автобус въехал в остановку с людьми (фото)

В Киеве на площади Тараса Шевченко водитель автобуса въехал в остановку, где в это время находились люди. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Как отмечается, водитель не справился с управлением автобуса во время торможения. Транспортное средство снесло конструкцию остановки, а людей, которые на ней сидели разбросало по асфальту.

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Из-за того, что автобус двигался на маленькой скорости, пострадавших в результате ДТП не было. Сам водитель с места аварии сразу уехал.

Как сообщал УНИАН, в Одессе микроавтобус после столкновения отбросило на тротуар. Пешеходы получили телесные повреждения и доставлены в больницу, одной из потерпевших - 13 лет.