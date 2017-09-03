Масштабный пожар в Харькове: горит производственное помещение (фото)
Причины пожара выясняют спасатели.
В воскресенье, 3 сентября, в 6:15 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на ул. Золочевской в Харькове, передает ГСЧС.
Как стало известно на месте события, горело 3-этажное здание по производству упаковочных материалов площадью 8 тыс. м кв.
В 08:30 пожар площадью 3 тыс. м кв. был локализован. К тушению привлечены 70 человек личного состава и 12 единиц техники.
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Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей огонь не распространился на соседние помещения других собственников. На месте происшествия погибших и травмированных нет. Соседние здания и сооружения не пострадали.
На месте происшествия работает оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области во главе с начальником Главного управления.