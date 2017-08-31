Заставили танцевать и раздеваться: на Харьковщине компания парней до смерти избила мужчину

В Харьковской области задержали группу молодых людей, которые до смерти побили мужчину. Об этом сообщает полиция Харьковщины.

В понедельник, 28 августа, около 06.04 в полицию поступило сообщение от неизвестного о том, что возле пивного бара в поселке Буды лежит избитый мужчина около 40 лет. Заявитель заметил, что у мужчины многочисленные гематомы и ссадины на лице.

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Впоследствии выяснилось, что погибшим является 43-летний местный житель.Виновными оказались четверо местных жителей в возрасте от 17 до 24 лет, которые накануне проводили свое свободное время возле бара.

Согласно сообщению, они предложили мужчине навеселе выпивку, взамен тот должен был танцевать и раздеваться. Затем они до смерти избили мужчину.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.