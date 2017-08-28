В полиции Киева рассказали подробности воскресной стрельбы на Подоле

Поздно вечером 27 августа на ул. Кирилловской в Киеве неизвестные устроили стрельбу с применением травматического оружия, в результате чего трое киевлян получили ранения. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национальной полиции Киева, потерпевшие не захотели писать заявления о нападении на них.

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Правоохранители сообщают, что вчера вечером в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение, что по улице Кирилловской в парке слышны выстрелы. На место выехала следственно-оперативная группа.

"Оперативники обнаружили трех граждан, все - местные жители, которые сообщили, что у них возник конфликт с тремя неизвестными, один из которых достал пистолет и начал стрелять. По предварительному заключению врача, 35-летний потерпевший получил ранение в спину, 31-летний - ранение в ногу, а 40-летний - проникающее ранение живота и был госпитализирован в больницу. От написания официальных заявлений отказались", - сказано в сообщении

Также в полиции добавили, что во время осмотра места происшествия обнаружены и изъяты три гильзы для отстрела резиновых пуль. Злоумышленники с места происшествия скрылись.