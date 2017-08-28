В киевском парке произошел конфликт со стрельбой: есть пострадавшие (фото, видео)
В одном из столичных парков произошел конфликт с использованием травматического оружия.
В киевском парке на улице Кирилловской, напротив домов 116А и 118, произошла очередная стрельба.
Об этом сообщает Facebook-сообщество «Киев Оперативный».
Сообщается, что мужчина со своим другом выгуливали собаку, внезапно на одного из них напал неизвестный, «начал упрекать в какой-то разборке, что произошла на Ветряных Горах».
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«Из-за кустов вышли ещё двое и началась драка. В ходе которой, один из нападавших достал пистолет и сделал около 5-6 выстрелов. Одна из пуль попала в спину мужчины с собакой, вторая - другу в колено. Затем нападавшие скрылись. Медики оказали первую помощь пострадавшему. Судя по ране, стреляли из травматического оружия», – говорится в сообщении.
На место стрельбы прибыла следственно-оперативная группа и патрули полиции.