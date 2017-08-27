Сын Шуфрича на Bentley сбил мужчину: лечить пострадавшего в ДТП прибыли израильские медики (фото)

20:15, 27 августа 2017
Происшествия
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В 17-ю больницу в Киеве уже прибыли израильские врачи, которые будут лечить пострадавшего в аварии с сыном народного депутата Нестора Шуфрича.

Сын Шуфрича сбил мужчину в Киеве / espreso.tv

В больницу в Киеве прибыли израильские медики, которые будут лечить пострадавшего в аварии с участием сына Шуфрича. Об этом сообщает Эспрессо.TV.

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь", - сказал один из врачей.

Они пока не комментировали состояние пострадавшего и не давали прогнозов относительно его лечения.

фото Еспресо

Как сообщал УНИАН, 26 августа на ул. Шота Руставели в Киеве сын народного депутата Нестора Шуфрича, находясь за рулем автомобиля марки Bentley, совершил наезд на 31-летнего пешехода, травмировав последнего. Пострадавшего с травмами госпитализировали.

В пресс-службе политика утверждали, что автомобиль Bentley не принадлежит Шуфричу-младшему, а был предоставлен автосалоном для съемок клипа его товарища, рэп-исполнителя, известного под сценическим именем Pabl.A.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по признакам ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Как отметили в полиции, тест показал, что сын Шуфрича на момент совершения ДТП был трезв. У него взяли анализы для установления наличия наркотического опьянения. Также у Шуфрича-младшего правоохранители изъяли заграничный паспорт.

Также в сети появилось видео с места ДТП с участием Шуфрича-младшего:

По последним сообщениям СМИ, пострадавший в ДТП находится в реанимации без сознания.

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