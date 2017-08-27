В центре Киева сын Шуфрича за рулем арендованного Bentley сбил человека

В субботу вечером, 26 августа, сын народного депутата Нестора Шуфрича сбил человека на парковке клуба FreeДом. Как сообщила пресс-служба депутата "Оппозиционного блока", авария была совершена на автомобиле Bentley, предоставленном автосалоном для съемок клипа рэп-исполнителя, "товарища" Шуфрича-младшего.

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По данным пресс-службы, инцидент произошел на ул. Шота Руставели, где на пешеходном переходе или вблизи него Шуфрич сбил 31-летнего мужчину, который получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы. Отмечается, что Шуфрич-младший прошел наркологическую экспертизу, которая показала полное отсутствие алкоголя.

Очевидцы сообщают, что автомобиль двигался на большой скорости. Инцидент расследует полиция.