В центре Ивано-Франковска из охотничьего оружия подстрелили мужчину
По предварительной информации, между посетителями заведения возникла ссора, которая переросла в драку, а затем началась стрельба.
В центре Ивано-Франковска из охотничьего оружия подстрелили мужчину.
Как сообщили УНИАН в полиции Ивано-Франковска, инцидент произошел сегодня, 26 августа, в одном из ресторанов в центре города.
По предварительной информации, между посетителями заведения возникла ссора, которая переросла в драку, а затем началась стрельба. Пока приехали правоохранители, посетители, между которыми возник инцидент, покинули ресторан.
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На улице Галицкой патрульные остановили автомобиль, в котором везли раненого мужчину. Его подстрелили из охотничьего ружья. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь в областной клинической больнице.
Еще один автомобиль с участниками конфликта остановили на улице Сечевых Стрельцов.
Полиция проверяет все автомобили, которые выезжают из города, и выясняет подробности конфликта.
На месте происшествия правоохранители проводят следственные действия.