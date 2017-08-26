В центре Ивано-Франковска из охотничьего оружия подстрелили мужчину.

Как сообщили УНИАН в полиции Ивано-Франковска, инцидент произошел сегодня, 26 августа, в одном из ресторанов в центре города.

По предварительной информации, между посетителями заведения возникла ссора, которая переросла в драку, а затем началась стрельба. Пока приехали правоохранители, посетители, между которыми возник инцидент, покинули ресторан.

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На улице Галицкой патрульные остановили автомобиль, в котором везли раненого мужчину. Его подстрелили из охотничьего ружья. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь в областной клинической больнице.

Еще один автомобиль с участниками конфликта остановили на улице Сечевых Стрельцов.

Полиция проверяет все автомобили, которые выезжают из города, и выясняет подробности конфликта.

На месте происшествия правоохранители проводят следственные действия.