В Умани во время праздничного концерта на детей упала часть сцены (фото)
19:56, 24 августа 2017Происшествия
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В результате инцидента пострадали шестеро детей в возрасте от 11 до 14 лет.
Сценическое оборудование упало на детей / фото facebook.com/Головне-управління-Національної-поліції-в-Черкаській-області
Во время праздничного концерта по случаю Дня Независимости на центральной площади города Умань на детей, которые находились возле сцены, упало сценическое оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
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Вследствие этого пострадали шестеро детей в возрасте от 11 до 14 лет, их доставили в больницу.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются. По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.
фото facebook.com/Головне-управління-Національної-поліції-в-Черкаській-області
фото facebook.com/Головне-управління-Національної-поліції-в-Черкаській-області
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