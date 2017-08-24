В Умани во время праздничного концерта на детей упала часть сцены (фото)

Во время праздничного концерта по случаю Дня Независимости на центральной площади города Умань на детей, которые находились возле сцены, упало сценическое оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

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Вследствие этого пострадали шестеро детей в возрасте от 11 до 14 лет, их доставили в больницу.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.